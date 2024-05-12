деревня Семигорье, деревня Семигорье, Вичугский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Семигорье

Вичугский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
5477Семигорье, с.при ручье.2020389397Церковь православная. Училище.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Костромская губерния, Кинешемский уезд
С. Семигорье с сел.20Алекс. Ив. Рибопьер15152

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Жирятинская волость
113. Семигорье, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 32, жителей 194, церковь православная, 2 ярмарки

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Жирятинская волость
Семигорье с., ш.пруды25482151451282731 кирп. з.Преобладающие промыслы по Жирятинской вол.: фабричные рабочие, извоз и плотники.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Вичугский район
4578Семигорьедеревня57°23'41°49'O-37-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Вичугский муниципальный район, Сунженское сельское поселение
24601446376д Семигорьедеревня
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