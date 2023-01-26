деревня Задняя, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния (на 1905) — Familio

Задняя

Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Карелии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд
464Задняя (Ермолинская), д.при колодцах.13881113136

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд, Толвуйская волость
4902. ЗадняяТипиницкоеОнежском озере17744До ближайшего поселения: 1. До школы: 1. До почтового отделения: 39. До пароходной пристани: 25. Крестьянское: 10. Не крестьянское: —. Крестьянское: 11. Не крестьянское: —. Крестьянское: 44. Не крестьянское: —. Крестьянское: 46. Не крестьянское: —.

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