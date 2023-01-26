Задняя
Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
464Задняя (Ермолинская), д.при колодцах.13881113136
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
4902. ЗадняяТипиницкоеОнежском озере17744До ближайшего поселения: 1. До школы: 1. До почтового отделения: 39. До пароходной пристани: 25. Крестьянское: 10. Не крестьянское: —. Крестьянское: 11. Не крестьянское: —. Крестьянское: 44. Не крестьянское: —. Крестьянское: 46. Не крестьянское: —.