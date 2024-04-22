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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2306Саприн, хут. вл.при безымянных оврагах и колодце.6228226350
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
Сл. Саприна и хут. Сапринский25Наслед. Лисаневич159657
Хут. Сапринский26Ник. Тих. Лисаневич7—2
Хут. Сапринский28Вас., Тих. и Анастас. Алекс. Лисаневич14—2
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Саприк (1-е общ., 2-е общ., 3-е общ., 4-е общ.)6385хуторСапринского 1, 2, 3 и 453365
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
8690Сапринохутор50°29'с.ш.39°23'в.д.M-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20641428136х Сапринохутор