хутор Саприно, хутор Саприно, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Саприно

Подгоренский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2306Саприн, хут. вл.при безымянных оврагах и колодце.6228226350

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Острожский уезд
Сл. Саприна и хут. Сапринский25Наслед. Лисаневич159657
Хут. Сапринский26Ник. Тих. Лисаневич72
Хут. Сапринский28Вас., Тих. и Анастас. Алекс. Лисаневич142

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Гончаровская волость
Саприк (1-е общ., 2-е общ., 3-е общ., 4-е общ.)6385хуторСапринского 1, 2, 3 и 453365

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Подгоренский район
8690Сапринохутор50°29'с.ш.39°23'в.д.M-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Подгоренский муниципальный район, Гришевское сельское поселение
20641428136х Сапринохутор
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