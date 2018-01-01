село Пилиповка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Пилиповка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1484Филиповка (Кисличковка), д. вл.при р. Прядивне.6521164441

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Юрьевская волость
553. Филиповка, деревня бывшая владельческая, при речке Прядивке, дворов 12, жителей 114, кирпичный завод

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Новомосковский уезд, Новоподкряжная волость
2. № по учету земель: 1044.Филипповка (Кисличновка) бывшие помещичьи3311586201

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4972Пилипівкаселор-н ЦаричанськийЦаричанська селищна об'єднана територіальна громада

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