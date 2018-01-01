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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Условие крестьянина с. Говорово Троицко-Голенищевской волости Московского уезда. Д.Н. Шурыгина на сдачу дома под Говоровскую церковно-приходскую школу, 16 марта 1904. Ист Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
452Говорово, с. вл.при прудах и ручьях.1410145153Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
117. Говорово, село бывшее владельческое, дворов 17, жителей 97, церковь православная
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Говорово118платформа Востряково 226Церковно-приходская школа.
Имение Княгини В. А. Туркестановой, при с. Говорове 118Московско-Брестская железная дорога, станция Кунцево. 4—Церковно-приходская школа.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
20521Говороводеревня55°39'с.ш.37°26'в.д.N-37-015