село Алисаново, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Алисаново

Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Васильский уезд
1816Алисаново (Лисаново, Рожествино), с. вл.при безыменных прудах.30740201203Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Алисановская волость
772. Алисаново, село бывшее владельческое, при реке Урге, дворов 82, жителей 382, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Алисановская волость
село Алисаново102241971867322322413464512

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Васильский уезд, Алисановская волость
с. Алисаново 738388

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Курмышская волость
Алисаново село11Алисановск. 882Курмыш1435135

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Пильнинский район
15821Алисановосело55°49'45°50'N-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Пильнинский муниципальный район, Сельское поселение Деяновский сельсовет
22645416106с Алисановосело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.