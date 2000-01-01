Населенное место

Мосты или Милое Поле, ус. (Завадзской), жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 140, у. гор. 80 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Новодруцк 12 в.

Мосты, ф. (Бржостовского), р. Плисовка, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 61, у. гор. 80 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 2.4 в., ст. ж. д. Новодруцк 6 в.