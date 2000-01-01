Мосты
Луцкая волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Мосты или Милое Поле, ус. (Завадзской), жит. 2 (1 м. 1 ж.), дес. 140, у. гор. 80 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 24 в., ст. ж. д. Новодруцк 12 в.
Мосты, ф. (Бржостовского), р. Плисовка, жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 61, у. гор. 80 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 2.4 в., ст. ж. д. Новодруцк 6 в.
Мосты, д., жит. 48 (32 м. 16 ж.), дес. 34, раз. см. пред.