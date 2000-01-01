деревня Церковье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Церковье

Буда-Кошелёвский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Рогачевский уезд
С. Церковья и д. Головачи30Луиза Пет. Веселовская3161375

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Меркуловичская волость
429. Церковье (Церковье Московское), село бывшее владельческое, при реке Чечере, дворов 57, жителей 455, церковь православная, ветр. и вод. млн., 12 лавок, ярмки.

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Меркуловичская волость
23Село ЦерковьепроселкерекеЦерковскому с. о102323295Церковского пр. 10740
44Фол. Церковьепроселкерекем. Шкляру, стар. 123Церковичск. пр. 10740
53Фол. Церковьепроселкерекекр. Гинтовту122Церковичск. пр. 10740

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Буда-Кошелёвский район, Николаевский сельсовет
д. Церковье86

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