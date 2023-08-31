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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
183. Радунь, местечко бывшее государственное, при реке Радунке, дворов 101, жителей 808, волостное правление (уездный город в 31 версте), еврейский молитвенный дом, школа Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Радунь 8641246255701345835256983318
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Радунь, м. ус. жит. 24 (14 м. 10 ж.), дес. 41, у. гор. 29 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Бастуны 20 в.
Радунь, м, жит. 1394 (712 м. 682 ж.), дес. 1160, у. гор. 28 в., вол. пр. здесь ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Бастуны 21 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
гп Радунь2673
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
гп Радунь899