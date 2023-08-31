городской посёлок Радунь, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Радунь

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по еврейской генеалогии
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Лидский уезд, Радунская волость
183. Радунь, местечко бывшее государственное, при реке Радунке, дворов 101, жителей 808, волостное правление (уездный город в 31 версте), еврейский молитвенный дом, школа Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Лидский уезд, Радунская волость
местечко Радунь 8641246255701345835256983318

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Радунская волость
Радунь, м. ус. жит. 24 (14 м. 10 ж.), дес. 41, у. гор. 29 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Бастуны 20 в.
Радунь, м, жит. 1394 (712 м. 682 ж.), дес. 1160, у. гор. 28 в., вол. пр. здесь ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Бастуны 21 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район
гп Радунь2673

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Радунский сельсовет
гп Радунь899

Мы используем куки для улучшения работы сайта.