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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 1) 426, 430, 432, 433, 434, 440, 461. Издание доступ Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Василиевской Тошнинской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1176Стризнево, д. вл.при р. Тошне.3121205270
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
277. Стризнева, деревня бывшая владельческая, при речке Тошне, дворов 27, жителей 145, лавка, красильный завод
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5847СтризневоСтризневское.Василия Великого на Тошнебывшие помещичьи352123134
59—СтрнзневоСтризневское.Василия Великого на Тошнебывшие помещичьи352153732
60—СтризневоСтризневское.Василия Великого на Тошнебывшие государственные352142933
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Стризнево (колхоз,маслозав. шк. I ст.) 1464деревняЗимнее: 9 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.Зимнее: 36 км. Летнее: —.5252
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33900Стризневодеревня59°12'с.ш.39°18'в.д.O-37-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620488101д Стризневодеревня