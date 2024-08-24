деревня Тяпино, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Тяпино

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Тяпинская волость
192. Тяпина, деревня бывшая владельческая, дворов 47, жителей 286, волостное правление (уездный город в 25 верстах). В 2 верстах — усадьба Тяпина, церковь римско-католиче Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Лепельский уезд, Тяпинская волость
деревня Тяпина 10523784243401288128825769

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Лепельский уезд, Тяпинская волость
1ТяпинодеревняТяпинка, речкаТяпинского, православного и Лепельского, римско-католическогоТяпинскому сельскому обществу60
2Попки-ТяпинскиедеревняТяпинка, речкаТяпинского, православногоТяпинскому сельскому обществу21
25ТяпиноимениеТяпинка, речкаТяпинского, православногоН. Н. Розеншильд-Паулину, двор. , лют.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Проземлянский сельсовет
д Тяпино282

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Проземлянский сельсовет
д. Тяпино102

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