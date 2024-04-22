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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Бланк монографического исследования крестьянского хозяйства Седых в д. Моховое Моховской вол. Новосильского у. 1910 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Де Показать все
Дело о выкупе крестьянского надела крестьянином Михаилом Фирсовым Жучковым с. Мохового Моховской вол. Новосильского у. 1882–1886 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Дело о спорной усадьбе и постройках граждан с. Мохового Моховской волости Алешиных Е. А. и Н. А. 1923 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись 2. Дело 44.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3196Моховое, с. вл.при рч. Раковке.251032227243Церковь православная 1. Завод.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
846. Моховое, село бывшее владельческое, при речке Раковке, дворов 41, жителей 267, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, 2 школы, больн Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Моховое
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63207Моховоесело53°03'с.ш.37°21'в.д.N-37-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54639425106с Моховоесело