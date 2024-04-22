село Моховое, село Моховое, Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Моховое

Новодеревеньковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Бланк монографического исследования крестьянского хозяйства Седых в д. Моховое Моховской вол. Новосильского у. 1910 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Де Показать все
Дело о выкупе крестьянского надела крестьянином Михаилом Фирсовым Жучковым с. Мохового Моховской вол. Новосильского у. 1882–1886 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд Показать все
Дело о спорной усадьбе и постройках граждан с. Мохового Моховской волости Алешиных Е. А. и Н. А. 1923 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись 2. Дело 44.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3196Моховое, с. вл.при рч. Раковке.251032227243Церковь православная 1. Завод.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Моховская волость
846. Моховое, село бывшее владельческое, при речке Раковке, дворов 41, жителей 267, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, 2 школы, больн Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Моховская волость
село Моховое

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новодеревеньковский район
63207Моховоесело53°03'с.ш.37°21'в.д.N-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новодеревеньковский муниципальный район, Суровское сельское поселение
54639425106с Моховоесело
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