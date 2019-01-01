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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1065Ильицыно, сц. вл.при р. Мологе.2228216368
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
752. Ильицыно, деревня бывшая владельческая, при реке Мологе, дворов 25, жителей 143, 8 дегт. з., лавка
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
16Ильицыно341¼
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
108662Ильицинодеревня57°39'36°25'O-37-085
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28604419146д Ильицинодеревня