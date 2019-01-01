деревня Ильицино, деревня Ильицино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Ильицино

Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тверской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
1065Ильицыно, сц. вл.при р. Мологе.2228216368

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Скорыневская волость
752. Ильицыно, деревня бывшая владельческая, при реке Мологе, дворов 25, жителей 143, 8 дегт. з., лавка

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Скорыневская волость
16Ильицыно34

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бежецкий район
108662Ильицинодеревня57°39'36°25'O-37-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бежецкий муниципальный район, Лаптихинское сельское поселение
28604419146д Ильицинодеревня
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