деревня Шубино, Любытинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Шубино

Любытинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Приговор сельского схода с. Шубино Степанковской волости Боровичского уезда о семейном разделе крестьянина Евстифеева Ивана, 11.12.1900 г. Источник: Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Степанкинская волость
267. Шубина, деревня бывшая владельческая, при реке Полоне, дворов 34, жителей 297, часовня, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Степанковская волость
47Шубино (дер.)2-го стана, 6-го зем. уч.1-го Степанковского4369105101206704см.земледелиепочтовый трактручей Полоная.Часовня, школа СПБ. Воспит. дома, хлебо-запасный магазин, мелочная лавка, смежна с погостом Торбино.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Любытинский район
312770Шубинодеревня58°45'00"33°11'00"O-36-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение
49616428738д Шубинодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.