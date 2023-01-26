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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2010Серкино, с. вл.при пруде.3615146162Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
761. Серкино (Астрево), село бывшее владельческое, дворов 18, жителей 108, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Серкино, Осетреево тож село3370близ р. Вожи20628214440342ТокаревоХлебный магазин
Серкино усадьба церковкого причта3371—1231540343ТокаревоЦерк. дер. и цер.-пр. шк.
Г. Зайцевой владельч усадьба3372—1231540343Токарево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1082Пионерскийпосёлок54°35'с.ш.39°07'в.д.N-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627476101п Пионерскийпоселок