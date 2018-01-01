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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2530Демидовка, с. вл.при рч. Кагамлыке.321545332353Церковь православная 1. Заводов 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
472. Демидовка, село бывшее владельческое, при речке Омельничке, дворов 98, жителей 600, церковь православная, 2 питейных дома, лавка, ярмарка — троицкая, 2 ветряных мель Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
31.0Демидовка селоДемидовское 1-ое8256750—162294301595
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18501Демидівкаселор-н КременчуцькийОмельницька сільська об'єднана територіальна громада