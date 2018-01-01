село Демидовка, село Демидовка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Демидовка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2530Демидовка, с. вл.при рч. Кагамлыке.321545332353Церковь православная 1. Заводов 3.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Омельникская волость
472. Демидовка, село бывшее владельческое, при речке Омельничке, дворов 98, жителей 600, церковь православная, 2 питейных дома, лавка, ярмарка — троицкая, 2 ветряных мель Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Омельникская волость
31.0Демидовка селоДемидовское 1-ое8256750162294301595

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18501Демидівкаселор-н КременчуцькийОмельницька сільська об'єднана територіальна громада
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