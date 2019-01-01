деревня Чихачево, деревня Чихачево, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Чихачево

Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
1988Чихачево, с. вл.при рч. Ингере.702951014Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Высоковская волость
1070. Чихачево, село бывшее владельческое, при реке Тюлехе, дворов 14, жителей 80, церковь православная

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Мытская волость
2347Чихачево деревня11717186746
Гороховецкий уезд, Нижнеландеховская волость
2527Чихачево деревня6112427210

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Верхнеландеховский район
586920Чихачеводеревня56°45'42°20'O-38-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Верхнеландеховский муниципальный район, Мытское сельское поселение
24602427251д Чихачеводеревня
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