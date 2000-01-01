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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
105. Братская Борщаговка, село бывшее государственное, при речке Борщаговке, дворов 54, жителей 358, церковь православная, 2 чсвн., школа, 2 питейных дома, кзн.
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Борщаговка-Братская с.