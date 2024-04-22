деревня Сяськино, деревня Сяськино, Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Сяськино

Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Сяськино Мачинской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4628.
По обвинению гражданина д. Сяскина Мачинской волости Чембарского уезда Пензенской губернии Ивашкина Сергея Гавриловича в неуплате продналога. 1920–1921 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Чембарский уезд
1645Макаровка (Печайка, Клычевка, Сяскина), д. каз.при руч. Нечайке.415133429480

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Мачинская волость
973. Сяскино (Колычево), деревня бывшая государственная, дворов 78, жителей 1036

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Белинский район
693471Сяськинодеревня52°58'43°22'N-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Белинский муниципальный район, Сельское поселение Волчковский сельсовет
56612406141д Сяськинодеревня
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