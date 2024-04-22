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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Сяськино Мачинской волости Чембарского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4628.
По обвинению гражданина д. Сяскина Мачинской волости Чембарского уезда Пензенской губернии Ивашкина Сергея Гавриловича в неуплате продналога. 1920–1921 гг. // Гос. архив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1645Макаровка (Печайка, Клычевка, Сяскина), д. каз.при руч. Нечайке.415133429480
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
973. Сяскино (Колычево), деревня бывшая государственная, дворов 78, жителей 1036
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
693471Сяськинодеревня52°58'43°22'N-38-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56612406141д Сяськинодеревня