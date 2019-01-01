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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2752Витуша, с. каз.при пруде.632676384378Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1108. Витуша, село бывшее владельческое, дворов 105, жителей 659, церковь православная, часовня, богадельня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Витуша село7070при реке Витушке1123833827651405010НапольноеЦер. кам., зем. шк., 2 мел., куз., маслоб. и богадел.
С. Витуши богад., сторож. и училище716724591405010Напольное
Кн. Волконского дом при с. Витуше7168при пруде11—11405010НапольноеВод. мельница
Села Витуши усад. кн. Волконскаго7170при пруде42916451405010Напольное
Села Витуши мещ. Русанова усадьба7171при пруде12—21405010Напольное
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
250Витушасело53°32'с.ш.40°57'в.д.N-37-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640472106с Витушасело