село Витуша, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Витуша

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2752Витуша, с. каз.при пруде.632676384378Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Напольновская волость
1108. Витуша, село бывшее владельческое, дворов 105, жителей 659, церковь православная, часовня, богадельня

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Напольновская волость
Витуша село7070при реке Витушке1123833827651405010НапольноеЦер. кам., зем. шк., 2 мел., куз., маслоб. и богадел.
С. Витуши богад., сторож. и училище716724591405010Напольное
Кн. Волконского дом при с. Витуше7168при пруде1111405010НапольноеВод. мельница
Села Витуши усад. кн. Волконскаго7170при пруде42916451405010Напольное
Села Витуши мещ. Русанова усадьба7171при пруде1221405010Напольное

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
250Витушасело53°32'с.ш.40°57'в.д.N-37-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Телятниковское сельское поселение
61640472106с Витушасело

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