деревня Борисовская, деревня Борисовская, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния (на 1886) — Familio

Борисовская

Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Борисовская волость
Борисовская206Прав.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Усть-Сысольский уезд, Борисовская волость
1564. Борисовское, село бывшее государственное, при реке Лузе, дворов 24, жителей 156, волостное правление (уездный город 206 в.), церковь православная
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