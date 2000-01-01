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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3489Ящины, с. удел.при оз. Ящинском.12403099120Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
957. Ящинье, село бывшее удельное, при озере Ящине, дворов 32, жителей 160, волостное правление (уездный город в 15 верстах), лавка. В 15 верстах — бльн., лавка, фабр. В Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ящино
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
51Ящины Село461
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
130496Ящиныдеревня57°41'34°39'O-36-082
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28612449206д Ящиныдеревня