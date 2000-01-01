село Виноградовка, село Виноградовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Виноградовка

Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Сумская волость
Виноградовский пос., при оз. Сивконском, на прос. дор.4691151111477

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Виноградовский сельский округ
село ВиноградовкаВиноградовка а.595045100
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