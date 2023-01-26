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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
329Лейпциг (Скинос), нем. кол.в балке Скинос, при рч. Когильнике.125—151699639Лютеранский молитвенный дом. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
156. Лейпциг, колония немцев, при речке Котельнике, дворов 187, жителей 1962, лютеранская церковь, школа, лавки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17520Серпневеселище міського типуцентр селищної радир-н Тарутинськийселищна рада Серпнівська