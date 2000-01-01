деревня Придерев, Колпаковская волость, Льговский уезд (на 1892) — Familio

Придерев

Колпаковская волость, Льговский уезд (на 1892)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Курской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Льговский уезд
1263Придеревье, д. вл.при р. Реуте.301813108118

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Льговский уезд, Колпаковская волость
Придеревье деревня31585548Земского начальника: 2. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 11.

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