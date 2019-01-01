село Фешево, село Фешево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Фешево

Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Бежецкий уезд
1515Фешево, с. вл.при р. Иевеже.151562154178Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Яковлевская волость
797. Фешово, село бывшее владельческое, при реке Уйсвеже, дворов 31, жителей 184, церковь православная

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Яковлевская волость
51Фешево село941

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бежецкий район
110599Фешевосело57°56'36°41'O-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бежецкий муниципальный район, Борковское сельское поселение
28604402271с Фешевосело
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