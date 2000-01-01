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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2859Курочкин (Куручевка), хут. каз.при рч. Белой.411191463471
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
719. Курочкин, хутор бывший государственный, при речке Белой, дворов 136, жителей 1308
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-12971Курячівкаселор-н БілокуракинськийБілокуракинська селищна об'єднана територіальна громада