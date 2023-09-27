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Удельное Земледельческое училище

Выборгский район, город федерального значения Санкт-Петербург (на 2018)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
356Удельное Земледельческое училище, Деп. Удел.при колодце.95311762Церковь православная 1. Удельное земледельческое училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Санкт-Петербург, Выборгский район
213542Удельнаяж.-д. ст.60°01'с.ш.30°18.9'в.д.P-36-133
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