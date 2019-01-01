рабочий посёлок Промысла, рабочий посёлок Промысла, Горнозаводский, Пермский край (на 2019) — Familio

Промысла

Горнозаводский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Пермский уезд
727Крестовоздвиженские золотые промыслы, дер.при р. Койве.250159135440565Церковь православная 1. Волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Крестовоздвиженская волость
85. Крестовоздвиженское (Крестовоздвиженские золотые промыслы), село заводское бывшее владельческое, при речке Койве и речке Полуденке, дворов 135, жителей 741, волостное Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Крестовоздвиженская волость
1) с. Крестовоздвиженское на р. Полуденке, прав. церк., зем. шк., библиотека-читальня попечительства о народной трезвости, вол. правл., зем. ст., приемный покой, ветерина Показать все Крестовоздвиженское общество139428469Бывшие мастеровыеПравославныеРусские231

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Пермский уезд, Крестовоздвиженская волость
село Крестовоздвиженское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Горнозаводский район
345257Промыслараб.посёлок58°34'00"59°10'00"O-40-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Горнозаводский
57714000081рп Промысларабочий поселок
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