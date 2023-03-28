слобода Новострелецкая слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Новострелецкая слобода

Пронский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2259Новострелецкая слобода, каз.при р. Проне.23052395401

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Пронский уезд, Архангельская волость
782. Новострелецкая, слобода бывшая государственная, при реке Проне, дворов 88, жителей 441, часовня, ярмарка 6-го авг.

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Архангельская волость
Новострелецкая слобода, деревня3965при ручье Пралье на тр. Прон.-Ряж.901912424335911Архангельская слоб.Кам. монастырь, ярмарка 6 августа, однодневная

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