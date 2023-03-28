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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2259Новострелецкая слобода, каз.при р. Проне.23052395401
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
782. Новострелецкая, слобода бывшая государственная, при реке Проне, дворов 88, жителей 441, часовня, ярмарка 6-го авг.
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Новострелецкая слобода, деревня3965при ручье Пралье на тр. Прон.-Ряж.901912424335911Архангельская слоб.Кам. монастырь, ярмарка 6 августа, однодневная