село Киши Байсерке, село Киши Байсерке, Талгарский район, Алматинская область (на 2022) — Familio

Киши Байсерке

Талгарский район, Алматинская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Свердлово
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Казахстана

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Алматинская область, Талгарский район, Гульдалинский сельский округ
село Киши БайсеркеКіші Байсерке а.196249500
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