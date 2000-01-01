деревня Сосновая Гора, Пермский округ, Уральская область (на 1928) — Familio

Сосновая Гора

Пермский округ, Уральская область (на 1928)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Пермский уезд, Чусовская волость
33 д. Сосновая Гора, на р. Кутомыше, церк.-прих. школаВоскресенское общество176767Бывшие помещичьиПравославныеРусские9521

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Пермский округ, Верхнегородковский район , Шелыгинский сельсовет
23. Сосновая Гора (Кишерцы), д. 316675141русские141Чусовскойр. Кутамыш321ст. Комарихинская92121219921просел.

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