село Бургун-Маджары, село Бургун-Маджары, Левокумский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Бургун-Маджары

Левокумский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Новогригорьевский уезд
421Слобода Бургон-Маджары.на р. Куме.25105264282малороссыправославныеЦерковь 1, водяных мельниц 3, питейный дом 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Левокумский район
88163Бургун-Маджарысело44°50'44°29'L-38-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Левокумский муниципальный район, Сельское поселение Бургун-Маджарский сельсовет
7636402106с Бургун-Маджары#Н/Д
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