деревня Коробицыно, Сямженский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Коробицыно

Сямженский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянки, солдатской жены Куракинской волости, деревни Куракино П. Ф. Власовой о представлении ей льгот по уплате подати. 1905–1906 гг. // Гос. архив В Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сяменжевской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9918Куракино, д. каз.при колодцах.8514227114131Сельское управление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Куракинская волость
1296. Куракино, село бывшее государственное, при речке Кураковице, дворов 38, жителей 270, волостное правление (уездный город в 80 верстах), почтовая станция. з. ст. В 15 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Куракинская волость
село Куракино1541365123488626042677528115

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Куракинская волость
1414КуракиноСяменжевское.Покровскийбывшие государственные7572197230

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Куракинский сельсовет
Куракино (мол.-проп. п.,шк. I ст.)4596деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 42 км. Летнее: —.Зимнее: 160 км. Летнее: —.8585

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
33830Коробицынодеревня60°02'с.ш.41°39'в.д.P-37-144

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