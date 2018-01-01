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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянки, солдатской жены Куракинской волости, деревни Куракино П. Ф. Власовой о представлении ей льгот по уплате подати. 1905–1906 гг. // Гос. архив В Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Покровской Сяменжевской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9918Куракино, д. каз.при колодцах.8514227114131Сельское управление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1296. Куракино, село бывшее государственное, при речке Кураковице, дворов 38, жителей 270, волостное правление (уездный город в 80 верстах), почтовая станция. з. ст. В 15 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Куракино1541365123488626042677528115
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1414КуракиноСяменжевское.Покровскийбывшие государственные7572197230
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Куракино (мол.-проп. п.,шк. I ст.)4596деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 42 км. Летнее: —.Зимнее: 160 км. Летнее: —.8585
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33830Коробицынодеревня60°02'с.ш.41°39'в.д.P-37-144