село Тютюривщина, село Тютюривщина, Полтавська область (на 2018) — Familio

Тютюривщина

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
480Тютюривщина, хут. вл.при пруде.199102937

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Тарасовская волость
32.0Тютюровщина хуторБобровникское козаков1820
32.0Тютюровщина хуторБобровникское крестьян1820
Зиньковский уезд, Велико-Павловская волость
14.0Тютюровщина (Цюцюровщина) хуторВелико-Павловское крестьян собственников и казенных крестьян8191

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17841Тютюрівщинаселор-н Гадяцькийсільрада Вельбівська
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