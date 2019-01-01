деревня Бугровка, деревня Бугровка, Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Бугровка

Белинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По обвинению граждан д. Бугровки Мачинской волости Чембарского уезда Пензенской губернии Григория, Ивана и Дмитрия Васильевичей Кечиных в самовольном открытии принадлежащ Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Белинский район
693466Бугровкадеревня52°55'43°24'N-38-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Белинский муниципальный район, Сельское поселение Пушанинский сельсовет
56612428111д Бугровкадеревня
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