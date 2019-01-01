село Челнаво-Покровское, село Челнаво-Покровское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Челнаво-Покровское

Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1503Челновская Покровская Слобода (Покровский Острожек, Старина), с. каз.при рч. Челновой.4675181893932Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Челновская волость
648. Челновско-Покровская (Старина), слобода бывшая государственная, при речке Челновой, дворов 224, жителей 1340, церковь православная, школа, лавка

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Челнавская волость
село Челнавско-Покровское«Дегтянское» п.-т. отд.4410

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Сосновский район
77298Челнаво-Покровскоесело52°55'41°13'N-37-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Сосновский муниципальный район, Сельское поселение Дегтянский сельсовет
68634420141с Челнаво-Покровскоесело
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