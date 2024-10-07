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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянки Грязовецкого уезда Раменской вол. д. Алексано М. Ивановой об отобрании у нее земли. 1881 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Алексино Раменской волости Грязовецкого уезда Васильева о неправильном отводе ему места под постройку. 1893 г. // Гос. архив Вологодской о Показать все
Анкета обследования противопожарного состояния д. Алексино Раменской волости Грязовецкого уезда. 1914 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 5. Дело 227.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Богородицерождественской Сидоровской церкви. Список ар Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3484Алексино, д. каз.при р. Леже.43553890123
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
530. Алексина, деревня бывшая государственная, при речке Леже, дворов 42, жителей 222, красильный завод
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
38АлексиноВерхне-Пуст.бывшие государственные61163145
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Алексино13932деревняРусские63115151266
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Алексино (колхоз,маслоб. завод,шк. I ст.) 1582деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 47 км. Летнее: —.Зимнее: 94 км. Летнее: —.6063
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249015Алексинодеревня58°47'с.ш.40°59'в.д.O-37-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624476106д Алексинодеревня