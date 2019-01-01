село Икарал, село Икарал, Ононский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Икарал

Ононский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Читинский округ, Икоральное отдельное сельское общество
47Икоральское сел.Крестьянских дворов: 76. Всех дворов: 76. 423

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Читинский округ, Икарельское отдельное общество
село Икарельское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Ононский район
27132Икаралсело50°32'115°18'M-50-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Ононский муниципальный район, Чиндантское сельское поселение
76634450106с Икаралсело
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