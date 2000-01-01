деревня Лахова, деревня Лахова, Иковская волость, Курганский уезд (на 1912) — Familio

Лахова

Иковская волость, Курганский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Курганский уезд, Иковская волость
Лахова д., при р. Тоболе, на прос. дор.50335168
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