деревня Бродки, деревня Бродки, Прилукский уезд, Полтавская губерния (на 1886) — Familio

Бродки

Прилукский уезд, Полтавская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Прилукский уезд
3447Бродки, д. каз.при р. Удае.1291679110Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Прилукский уезд, Прилукская волость
930. Бродки, деревня бывшая государственная, при реке Удае, дворов 11, жителей 57, 3 питейных дома, 2лвк., винокуренный завод
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