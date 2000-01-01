деревня Антушово, Карулинская волость, Невельский уезд (на 1906) — Familio

Антушово

Карулинская волость, Невельский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1907 г. О продаже крестьянами деревни Антушево Карулинской волости Невельского уезда своей надельной земли крестьянину Максиму Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Невельский уезд, Карулинская волость
29АнтушоводеревняколодецКратайского, православногоСапуновскому сельскому обществу2

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