другой Каменный Овраг, Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Каменный Овраг

Камышинский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1129Каменный овраг (Деготь), колон. нем.при рч. Каменке.803523130133Церковь римско-католическая 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Сосновская волость
580. Каменный Овраг (Деготь), селение колонистов, при речке Каменке, дворов 33, жителей 343, церковь католическая, школа, ветряная мельница

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