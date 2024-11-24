деревня Верхняя Полдневая, Богданович, Свердловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Полдневая

Богданович, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2892Полднева большая (Верхняя Полднева, Ноганка, Собакина), дер.при рч. Полдневке.37847167167

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Чернокоровская волость
934. Полднева Большая (Верхняя Полднева, Поганка, Собакина), деревня бывшая государственная, при речке Полдневке, дворов 57, жителей 361, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Троицкая (бывш. Чернокоровская) волость
4) д. Полдневая на р. Полдневке, распл.Полдневское общество72262233Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские3810

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Богдановичский район
51708Верхняя Полдневаядеревня56°39'с.ш.62°11'в.д.O-41-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Богданович
65707000121д Верхняя Полдневаядеревня

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