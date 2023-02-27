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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4454Коптево, д. вл.при р. Драгоче.7733132150
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
53. Коптева, деревня бывшая владельческая, при речке Драгоче, дворов 42, жителей 210, волостное правление (уездный город 7 в). В 9 верстах — церковь православная. В 5 вер Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Коптево
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
31Коптево611½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
281210Коптеводеревня56°14'34°36'O-36-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28618409171д Коптеводеревня