село Адамовка, село Адамовка, Рацевская волость, Чигиринский уезд (на 1900) — Familio

Адамовка

Рацевская волость, Чигиринский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Чигиринский уезд, Адамовская волость
1452. Адамовка, село бывшее государственное, дворов 332, жителей 2569, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа, питейный дом, лавка

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Чигиринский уезд, Рацевская волость
Адамовка село.
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