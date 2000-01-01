станица Федосеевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Федосеевская

Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Хоперский округ
2117Федосеевская, станица казачья.при р. Хопре.100156151277Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Хоперский округ, Федосеевская станица
станица Федосеевская260449892261417320032466446сведений нет

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Хоперский округ, Федосеевская станица
4563Федосеевская стан., при реке Хопре1332644390370Ст. и хут. пр., церковь, засед., уч., пч.-тел. отд., госуд. сбор. кас., приходское училище, церковно-приходская школа120

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Кумылженский район
14289Федосеевскаястаница49°59,0' с.ш.42°21,0' в.д.M-38-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Кумылженский муниципальный район, Поповское сельское поселение
18646440141ст-ца Федосеевскаястаница

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