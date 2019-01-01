деревня Речка, Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Речка

Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О подчинении особому полицейскому надзору запасного рядового 96-го пехотного Омского полка из крестьян Новгородской губернии Боровического уезда Пирусской волости деревни Показать все
О ржевском мещанине Петре Константинове Васильеве и запасном рядовом из крестьян Новгородской губ., Боровичского у., Пирусской вол., дер. Речки, Егоре Иванове Иванове. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Пирусская волость
256. Речка (Фаустова), деревня бывшая владельческая, при озере Пирусе, дворов 98, жителей 520, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Пирусская волость
38Речка (дер.)1-го стана, 5-го зем. уч.Реченского69761531673202544земледелиерыболовствоозеро Пирус, ручей СоминецХлебо-запасный магазин, мелочная лавка, смежна с деревней Фаустово.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Боровичский район
59449Речкадеревня58°11'00"33°51'00"O-36-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Железковское сельское поселение
49606458266д Речкадеревня

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