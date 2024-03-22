деревня Редемское, деревня Редемское, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Редемское

Брейтовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Карпушина Ф. Д., д. Редемское, Прозоровской волости. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Карпушина А. Д., д. Редемское, Прозоровской волости. 1926 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Сказкина И. Ф., д. Редемское, Прозоровской волости. 1926 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Карпухина А. Д., д. Редемское, Прозоровской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись Показать все
Дело об обложении налогом на сверхприбыль гр-на Карпушина А. Д., д. Редемское, Прозоровской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Карпушина А. Д., д. Радемское, Прозоровской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-наКарпушина А. Д., д. Редемское, Прозоровской волости. 1928 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
3154Редимская, д. вл.при руч. Редме.60603092104

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Прозоровская волость
д. РедемскоеII. Холоповское общество861036Прозоровский приход Рождественский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Брейтовский район
385649Редемскоедеревня58°22'с.ш.37°38'в.д.O-37-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Брейтовский муниципальный район, Прозоровское сельское поселение
78609433136д Редемскоедеревня
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