- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Карпушина Ф. Д., д. Редемское, Прозоровской волости. 1925 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Карпушина А. Д., д. Редемское, Прозоровской волости. 1926 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Сказкина И. Ф., д. Редемское, Прозоровской волости. 1926 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-на Карпухина А. Д., д. Редемское, Прозоровской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись Показать все
Дело об обложении налогом на сверхприбыль гр-на Карпушина А. Д., д. Редемское, Прозоровской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Показать все
Дело об обложении уравнительным сбором гр-на Карпушина А. Д., д. Радемское, Прозоровской волости. 1927 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опи Показать все
Дело об обложении подоходным налогом гр-наКарпушина А. Д., д. Редемское, Прозоровской волости. 1928 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд Р-617. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3154Редимская, д. вл.при руч. Редме.60603092104
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. РедемскоеII. Холоповское общество861036—Прозоровский приход Рождественский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
385649Редемскоедеревня58°22'с.ш.37°38'в.д.O-37-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78609433136д Редемскоедеревня