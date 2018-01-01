село Саломатино, село Саломатино, Камышинский район, Волгоградская область (на 2018) — Familio

Саломатино

Камышинский район, Волгоградская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1021Саламатино, с. каз.при р. Иловле.453718710171076Церковь православная 1. Базар. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Саламатинская волость
572. Саламатино, село бывшее государственное, при реке Иловле, дворов 447, жителей 3073, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, школа, 4 Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Саламатинская волость
село Саламатино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Камышинский район
14229Саломатиносело49°58,0' с.ш.44°50,0' в.д.M-38-078
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